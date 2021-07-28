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Mavi (Blue) Topaz Taşlı 925 ayar El işi Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM844
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal Blue Topaz Taş, Yakut,Zebercet ,peridot ve firuze(turkuaz) taşlı yüzükleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
8.241,00 TL
Havale Fiyatı : 7.828,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM844
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orijinal Blue Topaz Taşı,Yakut,Zebercet, Peridot, Firuze(Turkuaz)
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

TOPAZ

Mısırlılar ve Romalılar güçlü bir koruma kalkanı olarak topaz taşını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Topaz Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Bereket Taşı, Aşk Taşı, Brezilya Yakutu

Sertliği : 8                                          

Özgül Ağırlığı : 3.5 ve 3.6

Yapısal Görünümü : Kristal

Kimyasal Formülü : Al2SiO4(OH,F)2

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Başak, İkizler, Oğlak, Yay, Yengeç

Rengi : En çok şeffaf buna bağlı olarak Beyaz, gri, yeşil, mavi, pembe, kırmızı, sarı.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Rusya, Çin, Almanya, Brezilya, Japonya, Sri Lanka, Amerika, Nijerya, Pakistan ve Burma

  •    Bilgi akışı sağlar, öğrenmeyi kolaylaştırarak bilgelik    sağladığı söylenir. Öğrenci ve akademisyenler için tavsiye edilir.
  •          Bolluk sağlar.
  •          Doğru ve dürüst olmayı sağlar. Kendine güveni artırır.
  •          Troid bezi faaliyetlerini düzenler.
  •          Kötü enerjilere karşı, karşı koruma sağlar.
  •          Uyurgezerlik için yastık altına konulabilir.

 

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İncekarad

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