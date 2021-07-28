kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

TOPAZ

Mısırlılar ve Romalılar güçlü bir koruma kalkanı olarak topaz taşını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Topaz Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Bereket Taşı, Aşk Taşı, Brezilya Yakutu

Sertliği : 8

Özgül Ağırlığı : 3.5 ve 3.6

Yapısal Görünümü : Kristal

Kimyasal Formülü : Al2SiO4(OH,F)2

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Başak, İkizler, Oğlak, Yay, Yengeç

Rengi : En çok şeffaf buna bağlı olarak Beyaz, gri, yeşil, mavi, pembe, kırmızı, sarı.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Rusya, Çin, Almanya, Brezilya, Japonya, Sri Lanka, Amerika, Nijerya, Pakistan ve Burma

Bilgi akışı sağlar, öğrenmeyi kolaylaştırarak bilgelik sağladığı söylenir. Öğrenci ve akademisyenler için tavsiye edilir.

Bolluk sağlar.

Doğru ve dürüst olmayı sağlar. Kendine güveni artırır.

Troid bezi faaliyetlerini düzenler.

Kötü enerjilere karşı, karşı koruma sağlar.

Uyurgezerlik için yastık altına konulabilir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İncekarad