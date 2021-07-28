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Otantik Tasarım Sitrin Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Bayan Yüzük

Ürün Kodu : KG0581
Öne Çıkan Bilgiler
Otantik Tasarım Sitrin Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Bayan Yüzük. Bu ürünü ister kredi kartı ile isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz. Ürünümüz faturalı ve sertifikası ile gönderilir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
6.035,00 TL
Havale Fiyatı : 5.733,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0581
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Sitrin Taşı
Ağırlık:15 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Görseldeki Ürünle Size Gelen Ürün Arasındaki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir.

  • Sindirim sistemi için faydalıdır.
  • Tiroidi dengeler.Endokrin sistemi için faydalıdır.
  • Tüm organları detoks için faydalıdır.
  • Kabusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uymak için kullanılır.
  • Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.
  • Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.
  • Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir.
Ürün Etiketleri
bayan yüzük
925 ayar gümüş yüzük
özel tasarim yüzük
dumanlı kuvars taşı
altın kaplama
otantik bayan yüzük
sitrin doğaltaşlı yüzük
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