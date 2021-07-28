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Otantik Tasarım Sitrin Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Bayan Yüzük. Bu ürünü ister kredi kartı ile isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz. Ürünümüz faturalı ve sertifikası ile gönderilir.