kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

TURMALİN

Mısırlılar ve Antik çağda izlerine rastlanan bu taş dekoratif amaçlı ve aksesuar olarak kullanılmaktadır.

Turmalin Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Gökkuşağı Taşı

Sertliği : 7 ile 7.5

Özgül Ağırlığı : 3.06

Kimyasal Formülü : Na (Mg, Fe, Li, Al, Mn)3 Al6 (BO3)3 Si6O18 (OH, F)4 + Cr, V, Ca, K

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Kalp, Boğaz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Terazi, Oğlak, İkizler, Koç, Başak

Rengi : Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Siyah, Bronz, Pembe

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afganistan, Brezilya, Amerika, İtalya, Rusya, Tanzanya, Madagaskar, Ülkemizde: (Yozgat-Sarıkaya, Aydın-Çine, Çanakkale ve Karadeniz Bölgesi)

Anlayış ve hoşgörüyü geliştirir.

Anlayış ve hoşgörüyü geliştirir. Korku ve kedere karşı etkilidir.

Korku ve kedere karşı etkilidir. Turmalini elektromanyetik sistemde pil gibi düşünebilirsiniz. Bu taşı elinizde tutarak yastık altına komidine koyarak kendinize enerji takviye edebilirsiniz.

Turmalini elektromanyetik sistemde pil gibi düşünebilirsiniz. Bu taşı elinizde tutarak yastık altına komidine koyarak kendinize enerji takviye edebilirsiniz. Kalp ve sinir sistemini güçlendirir.

Kalp ve sinir sistemini güçlendirir. Sevgi ve dostluk hissini artırır.

Sevgi ve dostluk hissini artırır. İradeli olmayı sağlar.

Siyah turmalin:

Kasları güçlendirir.

Mavi turmalin:

Bağışıklık sistemine faydalıdır.

Bağışıklık sistemine faydalıdır. Boğaz ve broş enfeksiyonlarını azaltır.

Karpuz turmalin:

Sinir hücrelerini korur.

YAKUT

Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.

Yakut Genel Özellikleri

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Safir

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak

Rengi : Kan Kırmızısı

Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.

Doğru kararlar almayı sağlar.

Doğru kararlar almayı sağlar. Vücudu toksinlerden temizler.

Vücudu toksinlerden temizler. Açlık hissini engeller.

Açlık hissini engeller. Böbrek üstü bezini uyarır.

Böbrek üstü bezini uyarır. İç enfeksiyonlar ile mücadele eder.

İç enfeksiyonlar ile mücadele eder. Kan dolaşımını düzenler.

Kan dolaşımını düzenler. Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar.

Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar. Liderlik vasıflarını güçlendirir.

Liderlik vasıflarını güçlendirir. Hayata pozitif enerji yayar.

Hayata pozitif enerji yayar. Kızgınlıkları azaltır.

Kızgınlıkları azaltır. Vücut sıcaklığını artırır.

Vücut sıcaklığını artırır. Ruhsal gelişimi destekler.

Ruhsal gelişimi destekler. Neşe ve mutluluk duygusunu artırır.

Neşe ve mutluluk duygusunu artırır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kişinin duygularını pozitife çevirir.

Kişinin duygularını pozitife çevirir. Düşük tansiyonu düzenler.

Düşük tansiyonu düzenler. Büyüye karşı koruma sağlar.

Büyüye karşı koruma sağlar. Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar.

Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar. Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar.

Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar. Menopoza karşı etkilidir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA