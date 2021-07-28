AMETİST TAŞ ÖZELİKLERİ
Ametist Taşının Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.
Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.
- Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insanın üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır.
- Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır.
- Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur.
- Özellikle düşman tavırlı insanların arasında bulunacağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin.
- Böylece sadece pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz.
- Enerjisi huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler.
- Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderir.
Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.
Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.
Ametist Taşları ile İlgili Özel Bilgiler Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin. Daha sonra standart temizleme yöntemiyle kullanmaya devam edebilirsiniz. (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur.)
Granat LAL Taşı Yapısal Özellikleri
Çeşitli renklerde ya da şeffaf ve yarı şeffaf olarak bulunur. Kırmızı renkli olanı '' Lal taşı '' olarak da bilinir. Lal taşı adı, eski kaynaklardan gelen bir isim olduğundan dolayı bazı kaynaklarda granat taşının lal taşı olduğu söylenir ancak '' granet '' olması ihtimali daha güçlüdür ve şu anda genel olarak da böyle bilinmektedir. Dairesel veya oval biçimli bir taştır. Lalın erkek türü koyu kırmızı, dişi türü ise açık kırmızıdır. '' Hayal kuran'' ve '' Merhamet taşı '' olarak da bilinir. Bağımsız bir taş gurubudur. Soyundan geldiği bir mineral gurubu yoktur. Süs eşyası dışında, saat zımpara kağıdı ve bileyi taşı yapımında kullanılmaktadır. Granat
gurubunda yer alan taşların kimyasal bileşimleri ve renkleri birbirlerinden farklıdır. Koyu kırmızıdan turuncuya ve bazen mora kadar renkleri değişebilir.
Lal Taşı Faydaları
- Anlayış ve kurnazlık verir.
- Üzerinde taşıyan, bedensel zayıflığa ve acımasızlıklara karşı koruduğu bilinir.
- Cinsel enerjiyi ve duyarlılığı arttırır. Cinsel dengesizliğe karşı koruma sağladığı bilindiğinden bazı yerlerde '' tutkuların taşı '' olarak da adlandırılır.
- Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır. Bilhassa kan damarları için çok yararlı bir taş olan lal, hayal gücünü harekete geçirir, sevgi ve şefkati sembolize eder.
- Akciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.
- Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmede yardımcıdır.
- Hormonsal dengeyi sağlar.
- Granat TaşıSosyal ilişki kurma yeteneğini ve toplum içinde popülariteyi arttırır.
- Rahmin üzerine koyularak, üreme gücünü arttırma amacıyla kullanılır. Ayrıca; adet sancıları, düzensiz kanamalar ve menopoz içinde faydalıdır.
- Erkeklerde lal taşını kasıklarının üzerine koyarak üreme güçlerini arttırabilirler. Üremeyi arttırma amacıyla kullanımda bir-iki hafta boyunca günde en az on dakika süreyle bu uygulama tekrar edilir.
- Bel ağrılarını geçirmede etkilidir. Hassas kişilerin lal taşını bel altında kullanması daha doğrudur. Çünkü bu tür kişilerde sinirliliğe, baş ağrılarına ya da baş dönmesine sebep olabilir.
- Heyecan ve boşluk duygularına kapıldığınızda dengenizi korumanızda yardımcı olur. Dinginlik hissi verir. Böylece yapmanız gereken işlerin üzerine sırayla ve yavaşça gitmenizi sağlar ve kapasitenizin arttığını hissedersiniz.
- Yatak veya yastık altına koyulduğunda karabasanlardan korunmayı sağlar.
Sedef Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Sedef taşı Çok kuvvetli etkileri olması insan yaşamında kabullenmesi zor olan bir çok şifası vardır. Gündelik işlerimizde anlama kabiliyetini artırır. Çevresel etkenlere çabuk uyum sağlar. Kesin kararlar almanıza yardımcı olur..
Sedef Taşının Yararları
Taşların insan fizyolojisi üzerinde etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlandığı için bu konuyu gönül rahatlığı ile açabiliyorum. Dinimiz de zaten bu yönde bazı imalar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse erkeklerin altın takmasının yasak olması gibi. Bunun sebebini ise uzmanlar erkek bünyesinde altın oranının fazla olması fakat kadında eksik olmasıdır.
Demek ki erkekler yaratılırken altın daha fazla kullanılmış. Zaten kadınların altın takmaktan pek bir mutlu olması da bunun kanıtı olsa gerek. Erkek altın taktığında ise bünye de istenmeyen huzursuzluklar ve sinirler ortaya çıkabiliyor. Dinimiz de zararlı olan şeylerin yasak olduğunu düşünürsek fazladan üzerimiz de bulunan metal ve taşlar kötü etki yapabiliyor.
Sedef taşı da demek ki bünyenin ihtiyacı olan veya varlığından rahatsız olmadığı bir taş. İsminin sedef olduğuna bakmayın sedef hastalığı için bilinen her hangi bir faydası olduğunu okumadım hiç bir kaynakta. Sedef taşı
nı üzerinde bir şekilde bulunduran insan pozitif düşünebilme yetisi kazanıyor. Bu sayede etrafında ki olayları daha iyi analiz edebilen kişi çevresinde ki insanlara da olumlu yaklaşıyor.
Sağlıklı düşünmeye yardımcı olur. zihin güçlendirici bir özelliği vardır.
Şifalı bir taş oılup dertlere devası şaşırtıcıdır. Çevreye ve şartlara uyum yeteneği geliştirir. Karar verme zamanlarında , zihni açar, berrak düşünme sağlar.