Stok Kodu: DUA445 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25-30 mm Kullanılan TAŞ: Damla Akik Taşı Ağırlık: 16,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Enbiya Suresi 78. Ayet Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



Kuran’da yirmi birinci, iniş sırasına göre üçüncü sure Enbiya Suresi’dir. Mekke döneminde inen sureler arasında yer alır.





Enbiya Suresi

“Enbiya” kelime anlamı peygamberler demektir. Enbiya Suresinde peygamberlerin tevhid uğruna çektikleri sıkıntıları, verdikleri mücadeleleri anlatır, bu nedenle de bu ismi almıştır. Sure, Mü’minun Suresinden önce, İbrahim Suresinden sonra gelir. 112 ayetten oluşan Enbiya Suresi, on sekiz peygamberin verdiği tebliğ mücadelesinden bahseder. Enbiya Suresinde adı geçen peygamberler şunlardır; Hz. Muhammet ( sallahü aleyhi ve sellem), Hz Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. İbrahim, Hz. Lüt, Hz. İshak, Hz Yakup, Hz. Nuh, Hz. Davut, Hz, Süleyman, Hz. Eyyüp, Hz. İsmail, Hz. İdris, Hz. Zülkifl, Hz, Zünnun (Yunus), Hz. Zekeriya, Hz. Yahya.





Enbiya Suresinin Faziletleri

Enbiya Suresi evdeki huzursuzluğu gidermek için okunur.

Günde 70 defa okumak görünür, görünmez bütün bela ve kazalardan korur.

Enbiya Suresinin 32. ayetinde şu ifadeler yer alır;

“Gökyüzünü korunmuş tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinde yüz çeviriyorlar.” Bu ayette bahsedilen ‘ korunmuş tavan’ ancak çağımızda keşfedilen atmosferdir. Bu ayet Kuran-ı Kerim’in çağımızdan çok önde olduğunun kanıtı niteliğindedir.



Hafızayı güçlendirir, zihni açar. Ders çalışmadan önce, sınav önceleri bu sure okunması tavsiye edilir.

Çocuk sahibi olmak isteyenler Enbiya Suresi okuması tavsiye edilir.

Evlenmek isteyenlerin kısmetini açar.

Hamile kadınların doğumunun kolay olmasını sağlar. Kolay doğum yapmak için Enbiya Suresinin 30. ayeti bir kağıda yazılır ve suda bekletilir. Doğuma gitmeden önce bu su içilir.

Yangından ve tehlikeli olaylardan korur. Bunun için Enbiya Suresinin 69. ayeti 693 defa okunur.

Maddi sıkıntılardan kurtulmak için okunur.

Manevi, ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için okunur.

Resulullah aleyhisselam (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Hasta olan kişi 40 defa Enbiya Suresi 83. ayeti okur ve ölürse, şehitlik makamına erişir. Eğer, hastalıktan şifa bulursa günahları bağışlanır.”



Tüm sıkıntılardan kurtulmaya yardımcı olan Hz. Yunus peygamberin duası bu surededir.

Her türlü hacet ve istek için okunur.

Şifa ayeti olarak bilinen Eyüp aleyhisselamın yaptığı du bu surede yer alır.

Enbiya Suresi 78. Ayet

Enbiya Suresinin 79. ayeti hafıza kuvvetlendirmek, zihin açmak niyetiyle okunur. Okula giden çocuklara, sınava hazırlananlara, ezber yapmak isteyenlere bu sure tavsiye edilir.







Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.



