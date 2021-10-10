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|Stok Kodu:
|DUA365
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|30 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|10 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|İsmi Azam Vefki ve Nali Şerif
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
İsmi Azam Duası Fazileti
İsmi Azam duasının birçok hikmeti bulunuyor. Samimi ve içten duayı etmeye devam ederseniz, mutlaka duanızın kabul edileceği belirtilmektedir. Adabına uygun, sürekli ve gösterişten uzak dua etmeye devam etmelisiniz. İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.
1 - Her vakit namazından sonra bu duayı 111 kere okumaya devam ederseniz, Allah size sır kapılarını açacaktır. Tüm mülk, mahlukat ve meleklere vakıf olursunuz.
2 - Savaş esnasında ve düşmanınızın yanında okuduğunuzda, galip gelirsiniz. Düşmanınız imana gelir ve ondan hayır görürsünüz.
3 - işyerinde okursanız, idarecilerle ilişkileriniz olumlu ilerler. Herhangi bir cezai işlem ve yaptırıma uğramazsınız.
4 - Salih amel besleyerek ve iyi niyetle bir içeceğe bu duayı okuyup, istediğiniz kişiye içirebilirsiniz. İçen kişi size karşı muhabbet besleyecektir.
5 - duayı bir kağıda yazıp, evinize veya işyerinize asabilirsiniz. Evinize ya da işyerinize gelen kişiler size muhabbet besleyecek, iyi niyetle yaklaşacaktır. İstediğiniz bir kişiyle aranızın iyi olmasını istiyorsanız, duanın altına o kişinin adını yazabilirsiniz.
6 - Duanızda Allah’ın isimlerini söylediğinizden imanınız artacak ve sevap kazanacaksınız.
Bu Mübarek Nal-i Şerifin Faydaları Havas Ve Esrarı
Eve asıldığında Allah’ın izniyle o ev yanmaz, korunur ve bereketlenir. iş yerlerine asılırsa alışverişi ve bereketi artar, soyulmaz ve yangından emin olur.
Pazubend yapilarak sağ kola masgot olarak da boyna takılırsa, kişiyi zalim zulmünden, düşman şerrinden, hasetçi gözünden ve azgın şeytanlardan korur. Ona sihir, büyü ve nazar tesir etmez. Halk içinde makbul ve sözü geçerli olup muhakkak Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’i rüyasinda görüp kabr-i şerîflerini ziyaret eder.
Doğum sıkıntısı çeken kadınların doğum esnasında sağ avuçlarına verilirse, sıkıntısız, eziyetsiz ve kolaylıkla doğum yaparlar.
Bu mübârek şeklin bulundurulduğu ordu mağlup olmaz.
Görülmesi gereken zor işi, sıkıntısı ve hastalığı olup da Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ile tevessül eden kimsenin bu hâcetleri görülür.
Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalar şöyle sıralanmıştır.
a) Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa,
1- Azgınların saldırısından,
2- Düşmanların galibiyetinden,
3- Azgın şeytanların şerrinden,
4- Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.
b) Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala’nın yardımı ile doğumu kolay olur.
c) Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.
d) Bunu taşımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.
e) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasip olur.
f) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) i rüyasında görür.
g) Onu taşıyan ordu bozguna uğramaz.
ı) Bulunduğu gemi batmaz.
j) Bulunduğu ev yanmaz.
k) İçinde bulunduğu eşya çalınmaz.
l) Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua red olmaz.
m) Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.
n) Sahibi ile hangi hastalıkta medet istense mutlaka şifa gelir.
Ancak bütün bu sayılanların gerçekleşmesi kuvvetli iman şartına (Resulullah Efendimizin bu mucizesine şüphesiz inanmaya) bağlıdır.