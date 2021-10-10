Stok Kodu: DUA365 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 30 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 10 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İsmi Azam Vefki ve Nali Şerif Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

İsmi Azam Duası Fazileti

İsmi Azam duasının birçok hikmeti bulunuyor. Samimi ve içten duayı etmeye devam ederseniz, mutlaka duanızın kabul edileceği belirtilmektedir. Adabına uygun, sürekli ve gösterişten uzak dua etmeye devam etmelisiniz. İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.

1 - Her vakit namazından sonra bu duayı 111 kere okumaya devam ederseniz, Allah size sır kapılarını açacaktır. Tüm mülk, mahlukat ve meleklere vakıf olursunuz.

2 - Savaş esnasında ve düşmanınızın yanında okuduğunuzda, galip gelirsiniz. Düşmanınız imana gelir ve ondan hayır görürsünüz.

3 - işyerinde okursanız, idarecilerle ilişkileriniz olumlu ilerler. Herhangi bir cezai işlem ve yaptırıma uğramazsınız.

4 - Salih amel besleyerek ve iyi niyetle bir içeceğe bu duayı okuyup, istediğiniz kişiye içirebilirsiniz. İçen kişi size karşı muhabbet besleyecektir.