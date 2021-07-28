Özellikler:

Kişiye Özel Yüzükler Kişiye ÖZEL Yüzük Çalışması; Özel istekleriniz OsmanliPAZAR 'da isteğiniz şekilde hazırlanır İsim Tuğra çalışması da buna örnektir. İsmini İstanbul'un en iyi HATTAT 'larında Tuğra olarak yazılır. Bu işlemden sonra yüzük kasası sizin istekleriniz doğrultusunda şekil verilerek. Size özel yüzükler hazırlanır. Telefonla Yardım için : 0212 635 35 99 WhatSapp'dan iletişim için : 0542 515 25 65