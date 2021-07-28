TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM254
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kişiye Özel İsim Tuğralı Gümüş Yüzük
|Ağırlık:
|11,52 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|"Kişiye Özel İsim Tuğra Çalışmasıdır."
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Kişiye Özel Yüzükler
Kişiye ÖZEL Yüzük Çalışması; Özel istekleriniz OsmanliPAZAR 'da isteğiniz şekilde hazırlanır İsim Tuğra çalışması da buna örnektir. İsmini İstanbul'un en iyi HATTAT'larında Tuğra olarak yazılır. Bu işlemden sonra yüzük kasası sizin istekleriniz doğrultusunda şekil verilerek. Size özel yüzükler hazırlanır.
Telefonla Yardım için : 0212 635 35 99
WhatSapp'dan iletişim için : 0542 515 25 65