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Kişiye Özel İsim Tuğralı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM254
Öne Çıkan Bilgiler
Kişiye Özel Yüzüklerin istekleriniz doğrultusunda çizim yapılıp sizin isteklerinize göre hazırlanır. İsme Tuğralı Gümüş Yüzük ister kredi kartı ile ister kapıda ödeme alabilirsiniz
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.380,00 TL
Havale Fiyatı : 4.161,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM254
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Kişiye Özel İsim Tuğralı Gümüş Yüzük
Ağırlık:11,52 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:"Kişiye Özel İsim Tuğra Çalışmasıdır."
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Kişiye Özel Yüzükler

Kişiye ÖZEL Yüzük Çalışması; Özel istekleriniz OsmanliPAZAR 'da isteğiniz şekilde hazırlanır İsim Tuğra çalışması da buna örnektir. İsmini İstanbul'un en iyi HATTAT'larında Tuğra olarak yazılır. Bu işlemden sonra yüzük kasası sizin istekleriniz doğrultusunda şekil verilerek. Size özel yüzükler hazırlanır.
 
Telefonla Yardım için  :  0212 635 35 99
WhatSapp'dan iletişim için  : 0542 515 25 65 
Ürün Etiketleri
kişiye özel yüzük
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