Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

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Kıtmir Duası Ve Fazileti

Ehlullah'ın tavsiye ettiği duanın yazılış şekli , ayet ve isimleri daire şeklinde yazıp ortasına "KITMİR" isminin yerleştirilmesidir.Ortasına "Kıtmir" isminin yerleştirilmesinden maksat onu diğerlerinden ayırmak ve " Alllah'ım , sen Ashab-ı Kehf hürmetine bir kelbi bile senelerce muhafaza ettin.Bu biçareyi de Hz. Muhammed'in (S.A.V.) bir kelbi kabul et ve etrafımı kuşatan şu ayetler ve isimlerinin arkasına sığındım o makbul kullar hürmetine beni de himayene almanı niyaz ediyorum. " duasıdır. Bu dua bir şeyi arzulayıp ulaşmaya,bir şeyden kaçıp kurtulmaya,yangından kurtulmaya vesiledir. Çocuğun ağlamasını durdurmak için;tüm maddi tedbirler alındıktan sonra ziraatin verimli olması için;ateşli hastalıklardan kurtulmak;zenginlik;kötü ölüm ( suda boğulmak,ateşte yanmak ) den emin olmak için;nazardan,cin ve şeytanların şerrinden korunmak için bir vesiledir. Zayıf bir hadiste Efendimiz'in (S.A.V.) şöyle buyurduğu rivayet ediliyor: " Çocuklarınıza Ashab-ı Kehf'in isimlerini öğretiniz. Çünkü, bu isimler bir evin kapısına yazılacak olsa o ev yanmaz,bir elbise üzerine yazılsa çalınmaz, bir deniz vasıtası üzerine yazılsa batmaz." Hasılı asıl teveccüh edilmesi gerekenin Allah ( c.c.) olduğu unutulmadan ; nazar ve diğer şerlerden korunmak için bu duayı vesile yapmakta fayda vardır.Allah en iyisini bilendir.

KITMÎR:

*Eshâb-ı Kehfin (Îsâ aleyhisselâmın dîninden olup, din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terkedip hicret eden Efsûs (Tarsus)'daki mağarada buluna yedi kişiden birinin köpeğinin adı. (Bkz. Eshâb-ı Kehf) *Eshâb-ı Kehfe tâbi olduğu için Kıtmîr'e ü teâlâ kıymet verip, Kur'ân-ı kerîmde ona işâret etmiştir ve Kıtmîr, Eshâb-ı Kehf ile birlikte Cennet'e girecektir. (İsmâil Hakkı Bursevî)

Bu dua, bereket için dükkânın 4 duvarına asılır.