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Mavi Topaz Taşlı Gümüş Bayan Kolyesi

Ürün Kodu : KG0662
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal Blue Topaz Taşlı Kolyeleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Hediyesi :
4.051,00 TL
Havale Fiyatı : 3.848,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0662
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Blue Topaz Taşı
Ağırlık:10,40 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Görselde ki Ürünle Size Gelen Ürün Arasında ki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir.

TOPAZ

Topaz sarı, kırmızı, pembe, mavi veya kahverenginin çeşitli tonlarında doğada bulunabilen, ısıya dayanıklılığı oldukça yüksek bir mineraldir. Topaz özellikle güneş ışığına maruz kaldığında renk değişimi yaşayabilir. Bu sebeple de eski çağlarda ortamın enerjisini hissedebildiğine inanılmış, konuşan taş olarak anılmıştır. Mısır hanedanlığı döneminde yaygın olarak kullanılan Sarı renkli Topaz baş tanrıları RA’ nın simgesi sayılırdı. Romalılar devrinde ise yine Topaz’ ın göz alıcı Sarı rengi onu Güneş tanrısı ile bütünleştirmiştir. Eski Ahit’te de bahsi geçen Topaz 12 farklı İsrail kabilesinin üzerine adının yazılacağı kutsal şehre açılan kapılardan birinin üzerindeki taştır.

TOPAZ TAŞ

Pek çok rengi mevcuttur. Bunu en çok etkileyen şey ise çıkartıldığı bölgedir. Başlıca renkleri beyaz,gri,mavi, sarı topaz, turuncu, kahverengi, kırmızı yada renksiz olabilmektedir. Renksiz topaz ağırlık bakımından da elmasla aynı ağırlıkta olduğundan karıştırılabilmektedir. Bu benzerlik ancak Mohs ölçeğiyle ayırt edilebilir. Taşın rengi çoğunlukla değişkendir ve güneş ışığında rengini kaybedebilir. Örneğin Sibirya’nın kahverengi topazı güneş ışığında beyazlaşır. 18.yüzyılda ilk defa bir kuyumcu Brezilya topazının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini bulmuştur ve bu metod yaygınlaşmıştır. Bu tarz yanık topazlara genellikle Brezilya yakutu denir ve nadir bulunan tabii kırmızı topaz aynı isimle anılır. Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onlara cesaret verdiği bilinmektedir. Çok güzel ve nadir bulunan taşlardan olan Topaz, özellikle mücevher takı yapımında kullanılır. Doğal ve muhteşem ışığıyla göz kamaştırıcı bir taştır.
  • Özellikle sarı topaz ve turuncu topaz en değerli çeşitleridir.
  • Mavi topaz ise en yaygın kullanılan topaz çeşididir.
  • Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.
  • Bugün dünya yüzünde en değerli Topaz’ların çıkarıldığı ülke Brezilya’dır.
Topaz kristalleri genelde dörtgen şeklinde olup, elmasla aynı ağırlığa sahip yegane doğal değerli bir taştır. Şeffaf Topaz kimi zaman elmastan ayırt edilemez.
Topaz’ın bilinen faydaları; 
  • Genel olarak önemli bir bedensel ve ruhsal iyileştiricidir. Özellikle saydam Topaz, ruhsal gelişim sağlar.
  • Göz hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.
  • Zihin açıklığı verir, muhakeme gücünü artırır, birdenbire ortaya çıkan tehlikeli veya zor durumlarda, kişiye bu durumla başa çıkabilecek akıl, sezgi gücü ve cesareti verir.
  • Zalimlerin zulmünden, kötü karakterli kişilerin kötülüğünden koruduğuna inanılır.
  • Zekâ ve yetenekleri geliştirir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Göz hastalıkları ve salgın hastalıklara iyi gelir.
Sertlik Derecesi : 8
Burçlar :
  • Boğa,
  • İkizler,
  • Aslan,
  • Terazi,
  • Yay
Çakralar : Kök, Güneş sinirağı, Boğaz, Taç
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