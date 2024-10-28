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Üzeri Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Çizgili Akik Taşı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1837
Öne Çıkan Bilgiler
Çizgili akik taşı, doğal desenleriyle her parçayı benzersiz kılarak görsel bir çekicilik sunar. Yüzüğün üzerinde bulunan kalem işi detaylar, usta zanaatkarların elinden çıkmış, ince ve zarif işçilikle öne çıkar. Selçuklu yıldızı motifi ise tarihi ve kültürel bir derinlik katarak, yüzüğe anlam dolu bir dokunuş ekler.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Hediyesi :
3.252,00 TL
Havale Fiyatı : 3.089,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1837
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 14*19 mm
Kullanılan TAŞ: Çizgili Akik Taşı
Ağırlık: 13,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


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Osmanlı Mezar Motifli Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Tarihi ve Manevi Zarafet

Osmanlı dönemi mezar taşlarındaki özgün motiflerden ilham alınarak tasarlanan bu akik taşlı gümüş yüzük, geçmişin zarafetini ve manevi anlamını modern bir dokunuşla birleştiriyor. 925 ayar saf gümüş ve doğal akik taşının bir araya geldiği bu özel tasarım, tarihe ve sanata değer verenler için eşsiz bir seçimdir.

Ürün Özellikleri:

  • Osmanlı Motifli Tasarım:
    Yüzük, Osmanlı mezar taşlarında görülen detaylı süslemelerden ilham alınarak tasarlanmıştır. Tarihi ve manevi dokuyu tarzınıza taşıyan bu yüzük, her detayıyla Osmanlı sanatını yansıtır.
  • Doğal Akik Taşı:
    Akik taşı, enerjisi ve zarif dokusuyla dikkat çeker. Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına inanılan bu taş, şıklığın yanı sıra ruhsal bir destek de sağlar.
  • 925 Ayar Gümüş:
    Saf gümüşten üretilmiş olan bu yüzük, dayanıklılığı ve parlaklığıyla akik taşını mükemmel şekilde tamamlar.
  • El İşçiliğiyle Üretim:
    Usta zanaatkarlar tarafından özenle işlenmiş olan bu yüzük, benzersiz bir tasarım sunar. Her yüzük, el işçiliğiyle hazırlanan bir sanat eseridir.

Akik Taşının Faydaları:

  1. Negatif Enerjiyi Temizler:
    Akik taşı, olumsuz enerjileri uzaklaştırdığı ve pozitif bir enerji alanı oluşturduğu bilinen doğal bir taştır. Özellikle stresli dönemlerde enerji temizleyici etkisiyle öne çıkar.

  2. Ruhsal ve Duygusal Denge Sağlar:
    Kişinin ruhsal huzurunu destekler ve duygusal dengeyi güçlendirir. İçsel sakinlik arayanlar için mükemmel bir seçenektir.

  3. Cesaret ve Güç Verir:
    Akik taşı, kişisel gücü artırarak korkuları yenmeye ve özgüveni artırmaya yardımcı olur.

  4. Tarihi ve Manevi Anlam:
    Osmanlı motiflerinden ilham alınan bu yüzük, tarihi bir değer taşır. Geleneksel sanatın modern bir yorumu olarak geçmişle bağ kurar.

  5. Fiziksel Sağlığa Destek:
    Geleneksel inanışlara göre akik taşı, bağışıklık sistemini destekler ve stresin fiziksel etkilerini azaltır.

Kullanım Alanları:

  • Günlük kombinlerinizi tamamlayan şık bir aksesuar olarak kullanılabilir.
  • Tarihi ve manevi anlam taşıyan özel bir hediye olarak tercih edilebilir.
  • Tarihe ve Osmanlı sanatına ilgi duyanlar için koleksiyonluk bir parça niteliğindedir.




KALEM İŞİ YÜZÜK NEDİR?

Kalem işi yüzük, geleneksel el sanatlarının bir parçası olarak, gümüş veya altın gibi değerli metallerin yüzeyine ince ve detaylı desenlerin elle işlenmesiyle yapılan özel bir takıdır. "Kalem işi" terimi, bu sürecin kalem benzeri aletlerle gerçekleştirilmesinden gelmektedir. Bu tür işçilik, yüksek ustalık ve dikkat gerektirir; her bir motif, zanaatkarın el becerisiyle şekillenir.

Kalem İşi Yüzüğün Özellikleri:
Detaylı İşçilik: İnce çizgiler ve karmaşık desenlerle kaplı yüzeyler, bu yüzüklerin karakteristik özellikleridir. Genellikle geleneksel motifler, geometrik şekiller veya doğadan ilham alan tasarımlar kullanılır.
El Yapımı: Her yüzük, zanaatkar tarafından el ile yapıldığı için benzersizdir. Bu da her parça için özel bir anlam ve değer kazandırır.
Kültürel ve Tarihi Anlam: Kalem işi, özellikle Osmanlı ve geleneksel Türk el sanatlarında önemli bir yere sahiptir. Bu tür yüzükler, kültürel mirası ve zanaatkarlığı temsil eder.
Değerli Malzemeler: Genellikle 925 ayar gümüş veya altın gibi değerli metaller kullanılır, bu da yüzüğün hem estetik hem de dayanıklılık açısından yüksek bir standartta olmasını sağlar.
Kalem işi yüzükler, hem zarif bir aksesuar olarak günlük hayatta kullanılabilir hem de özel günlerde şıklığı artıran anlamlı bir hediye seçeneği sunar.

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