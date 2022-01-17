Stok Kodu: DUA447 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 17*24 mm Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Taha Suresi Rabbişrahli Ayeti Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



Toplam 135 ayetten oluşan Taha Suresi Kur’an-ı Kerim’in 20. suresidir. 16. cüzde yer alır. Mekke döneminin ortalarında nazil olan bu sure adını birinci ayette yer alan harflerden alıştır. İslam kaynaklarında Taha Suresi okumanın faziletleri hakkında pek çok bilgi yer alır. Kur’an-ı Kerim’in en uzun surelerinden olma özelliği taşır.

Hz. Peygamber'den rivayet edilen bir hadiste anlatıldığına göre, Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini işiten melekler şöyle demişlerdir: Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu, bunları taşıyan gönüllere ne mutlu, bunları okuyan dillere ne mutlu!" (Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 20).





Kuranı kerimde geçen dualar arasında bulunan ve Hz Musa peygamberin duası olarak bilinen Taha suresi 25 ve 28. Ayetleri arasında bulunan bir duadır. Hz Musa’nın dilinde olan pelteklik ve konuşma bozukluğundan dolayı insanlara Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek için bu duayı söylediği bildirilmektedir. Duanın sonunda dilimin bağını çöz ki sözümü iyi anlasınlar mealindeki durumdan da Hz Musa'nın durumu anlaşılmaktadır.





Duanın anlamı Rabbim göğsümü genişlet işimi kolaylaştır demektir. Duanın devamında ise dilimin bağını çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Şeklinde devam etmektedir.





FAZİLETLERİ



Duanın faziletleri arasında konuşma yapmak için kürsü veya hitabet noktalarında bulunan kişilerin akıcı konuşmasını sağlayan ve dinleyenlerin anlamasını kolaylaştıracak şekilde hitabet etmeyi kolaylaştırmak da faziletli ve hikmetli bir duadır. Herhangi bir durumda bir işe başlamak için de okunulması gereken bir dua olmaktadır. Kişinin kendini iyi ifade edebilmesinde faydalı olmaktadır.



Önemli bir başlangıçta veya konuşmada kişinin hayırlı şekilde başlaması konusunda hikmetleri bulunan bir duadır. İş görüşmelerinde, sınav için, mülakatlara girişte okunmasının faydalı olduğu bilinmektedir.



Duanın önemi kişinin rahat konuşmasını sağladığı gibi karşıdaki kişiler tarafından da kolaylıkla anlaşılabilmesini sağlamasıdır.







Yemen Akik Taşı



Yemek Akik Taşı; doğal taşlar arasında yer alan şık dış görünümü ve sağlıklı oluşu ile bilinen ve rağbet gören taşlardan birisidir. Takı ve aksesuarlar, hem kadınlar hem de erkekler için günümüzde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte aynı zamanda sürekli değişen bir modaya sahiptir. Özellikle doğal taşlar, takı modasında sürekli kullanılan ev eskimemekle birlikte takı modasına yeni soluk kazandıran öğelerdir.



Takı ve aksesuar üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli doğal taşlardan birisi de yemen akik taşıdır. Osmanlı döneminin tüm yankılarını üzerinde taşıyan yemen akik taşı ile günümüzde de Osmanlı esintilerini taşıyan birçok takı ve aksesuar üretimi yapılır. Kategorimizde de bu taş ile üretilmiş birçok farklı modeller vardır. Hemen kategorimizi inceleyerek tüm yemek akik doğal tasarım modellerini inceleyebilirsiniz.



Yemen Akik Taşı Özellikleri



Kişiler arasındaki iletişimi olumlu yöne çekerek çevrenizdeki insanlar ile olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan etkili ve doğal taştır. Enerjisi ve gücü yüksek bir doğal taş olan yemek akik taşı, özellikle bireysel iletişim sürecinizi daha olumlu hale getirir.



Ağrıların tedavisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen doğal taş, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıklarına karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hemen kategorimizdeki yemen akik takı ve aksesuar modellerini inceleyerek kendinize ya da sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alarak sevginizi en özel şekilde gösterebilirsiniz.

