Stok Kodu: OSM1221 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 5-6 mm Kullanılan TAŞ: Peridot Taşı Ağırlık: 6 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Zebercet Taşı

Zebercet Taşı; açık renkleri ile bilinse de doğada farklı renklerde görülebilen, doğal taşlar kategorisine giren bir taştır. Günümüzde birçok farklı alanda olduğu gibi takı, aksesuar ve süs eşya yapımında da kullanılan zebercet taşı; işlendikten sonra parlak bir görünüme sahip olduğu için kullanıldığı tüm takı modellerine de estetik bir görünüm kazandırır. Ancak işlenmeden önceki formu ile de bazı takı tasarımlarında kullanılarak farklı görünümler elde edilebilmektedir.

Zümrüt taşı ile çok karıştırılıyor olsa da zebercet taşı, zümrüt taşından tamamen farklı olmakla birlikte kendisine has özelliklere sahip bir taştır. Değerli bir taş olmasının yanı sıra aynı zamanda sağlığa olan faydaları ile şifalı bir taş olarak alternatif tıp yöntemleri arasında yer almıştır.

Zebercet Taşı Faydaları

Takı, aksesuar ve süs eşyalarının yapımında kullanılan ayrıca son derece değerli bir taş olan zebercet taşı, kötü ruhları ve kötü enerjileri uzaklaştıran bir taş olarak biliniyor. Fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da faydaları çok fazladır. Beden ve zihni canlandırırken aynı zamanda çakraları açar ve bedeni negatif enerjiden arındırır.

Önseziyi güçlendirirken aynı zamanda psikolojik sorunlara ideal birçok çözüm önerisi üretene zebercet taşı ile kolye, yüzük, küpe, bileklik ve tesbih modelleri yapılmaktadır. Tüm bu modelleri kategorimize hemen göz atarak inceleyebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz en şık hediye alternatifleri arasında yer alan modeller, her zevke hitap eden modellerdir.