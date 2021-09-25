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Doğal Peridot Taşlı 925 Ayar Gümüş Minimal Bayan Yüzük

Ürün Kodu : OSM1221
Öne Çıkan Bilgiler
Peridot antik çağda çok ünlü bir taştı. Bu taş Zümrüt yerine geçmekteydi. Peridot'un dünyadaki en eski mücevherlerden biri olduğu düşünülmektedir. Canlı bir şekilde parlak ve çarpıcı olan Peridot, efervesan yeşil tonlarıyla bilinen bir mineraldir. Bu harikulade yeşil taşı Peridot yüzükler Osmanlıpazar'da minimalist tarzı olanları bekliyor...
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Hediyesi :
2.330,00 TL
2.330,00 TL
Havale Fiyatı : 2.213,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1221
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:5-6 mm
Kullanılan TAŞ:Peridot Taşı
Ağırlık:6 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Zebercet Taşı

Zebercet Taşı; açık renkleri ile bilinse de doğada farklı renklerde görülebilen, doğal taşlar kategorisine giren bir taştır. Günümüzde birçok farklı alanda olduğu gibi takı, aksesuar ve süs eşya yapımında da kullanılan zebercet taşı; işlendikten sonra parlak bir görünüme sahip olduğu için kullanıldığı tüm takı modellerine de estetik bir görünüm kazandırır. Ancak işlenmeden önceki formu ile de bazı takı tasarımlarında kullanılarak farklı görünümler elde edilebilmektedir.

Zümrüt taşı ile çok karıştırılıyor olsa da zebercet taşı, zümrüt taşından tamamen farklı olmakla birlikte kendisine has özelliklere sahip bir taştır. Değerli bir taş olmasının yanı sıra aynı zamanda sağlığa olan faydaları ile şifalı bir taş olarak alternatif tıp yöntemleri arasında yer almıştır.

Zebercet Taşı Faydaları

Takı, aksesuar ve süs eşyalarının yapımında kullanılan ayrıca son derece değerli bir taş olan zebercet taşı, kötü ruhları ve kötü enerjileri uzaklaştıran bir taş olarak biliniyor. Fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da faydaları çok fazladır. Beden ve zihni canlandırırken aynı zamanda çakraları açar ve bedeni negatif enerjiden arındırır.

Önseziyi güçlendirirken aynı zamanda psikolojik sorunlara ideal birçok çözüm önerisi üretene zebercet taşı ile kolye, yüzük, küpe, bileklik ve tesbih modelleri yapılmaktadır. Tüm bu modelleri kategorimize hemen göz atarak inceleyebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz en şık hediye alternatifleri arasında yer alan modeller, her zevke hitap eden modellerdir.

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