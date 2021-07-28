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Lapis Lazuli Doğal Taşlı Özel Tasarım 925 Ayar Gümüş Yusufçuk Kolye

Ürün Kodu : KG0629
Öne Çıkan Bilgiler
Lapis Lazuli Doğal Taşlı Özel Tasarım 925 Ayar Gümüş Yusufçuk Kolye. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
3.655,00 TL
Havale Fiyatı : 3.472,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0629
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Lapis Lazuli
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

LAPİS LAZULİ

19. yy. resimlerinde gökyüzü ve deniz boyamakta bu taşı kullanıldı. Meryem Ana resimlerine mavi renk verirdi. Eski Mısır’da göz farı olarak da kullanıldı. Ayrıca Eski Mısır, Sümer ve Babillerin şifacıları tarafından katarakt tedavisinde kullanıldı. Mumyaların lahitleri içerisinde yerleştirilmektedir. Kutsal kitapta lacivert taş olma ihtimali vardır.

Lapis Lazuli Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Gece Taşı, Lacivert Taş, Gerçek Taşı

Sertliği : 5 - 6

Özgül Ağırlığı : 2.4 - 2.6

Kimyasal Grubu : Mineraller

Yapısal Görünümü : Opak ve Yarı Saydam

Parlaklığı : Mat

Kimyasal Formülü : Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş ve Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Alın ve Gırtlak

Uyumlu Olduğu Burç : Boğa, Terazi, Yay, Kova

Rengi : Derin Mavi, Mor ve Yeşilimsi

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, Pakistan, İtalya, Kanada, Sibirya, Angola, Afganistan(En değerli olanlar), Şili, İsviçre

  •          Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.
  •          Tansiyonu düzenler.
  •          Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.
  •          Uykusuzluğa karşı kullanılır.
  •          Korkuları ortadan kaldırır.
  •          Liderlik özelliklerini destekler.
  •          Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.
  •          Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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