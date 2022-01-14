Stok Kodu: DUA417 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Sedef Taşı Ağırlık: 14,3 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kısmet Açma Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.





Günümüzde birçok insan kısmetinin kapandığını dile getirir. İnsanların kısmeti en çok aile hayatı ve dünya ki mutlulukları için kapanır veya kısıtlanır. İnsanların kısmetlerinin kapanması onları psikolojik olarak derinde etkilemektedir. Hayatlarında sürekli ters giden işlerini düzeltmek için insanlar kısmet açma tılsımları ve vefklere başvurmaktadır. Kısmet deyince evvela herkesin aklına evlilik hayatı gelmektedir. Ancak kısmet evlilik ile sınırlandırılmayacak kadar geniş bir konudur. Mesela hekimlik sonuçlarına çok iyi çalışan ancak bir türlü bu imtihanlardan geçemeyen kişilerinin kısmeti kapanmış olabilir, ya da bir yere seyehat etmek için sürekli hazırlıklarda bulunan ama bir türlü gidemeyen kişinin de kısmeti bu yönden kapanmış olabilir. Bu kişiler bir vefk ile bu konularda kapanan kısmetini açabilirler.



Kısmeti kapanan birçok kadın ve erkek vefkler yardımıyla kısmetlerini açtırabilmektedir. Birini çok seven bir kişi sevdiğine kavuşamıyorsa kısmeti kapanmış olabilir. Ya da sevdiği kişinin kısmeti de kapanmış olabilir. Bu kişiler medyum hocalara başvurup kısmet açma vefkleri ile birbirlerine kavuşabilirler. Uzakta olan bir kişi içinde kısmetinin kapandığını düşünen insanlarda yine tılsım ve vefk işlemine başvurup bu uzaklığı ortadan kaldırma şansını belde edebilirler. Kısmet acama vefkleri birçok konuda insanlara yarar sağlayan işlemlerdir.

