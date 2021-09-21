Stok Kodu: OSM1206 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 16*22 mm Kullanılan TAŞ: Blue Topaz Taşı Ağırlık: 18 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Nazar Ayeti Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Topaz Taşı

Topaz Taşı, şık görünümünün yanı sıra aynı zamanda sağlığa olan faydaları ile takı severleri tarafından ilgi gören doğal taşların başında gelir. Bu kategori içerisinde topaz taşıyla tamamen doğal ve katkısız şekilde üretilmiş olan kolye küpe, bileklik ve benzeri gibi farklı takı tasarımları yer almaktadır. Bu modeller, sizlere şık bir görünüm sunarken aynı zamanda günlük hayatınızda olabildiği gibi özel günlerinizde de kombinlerinizi tamamlayacak büyüleyici ve estetik modellerdir.

Kadınlara yönelik olarak üretilen takı modellerinin yanı sıra erkeklerin vazgeçemediği aksesuarlarının başında gelen yüzük ve tesbih gibi tasarımlarda da topaz taşı kullanılır. Topaz taşının estetik ve şık görünümü takı tasarımlarına da eşsiz bir görünüm sunduğundan hem sağlık hem de estetik açısından beğeni toplayan şık modellerdir.

Topaz Taşı Faydaları

Kullanan kişiye verdi yüksek neşe enerjisi ile bilinen topaz taşı, aynı zamanda ruhsal gelişimde son derece büyük bir etkiye sahiptir. Kötü niyet ve nazardan koruduğu inanılan topaz taş, ruhu ve bedeni rahatlatırken aynı zamanda affedicilik yönünüzü açığa çıkarır.

İnsanlar arasında merhamet ve iletişim ilişkisini kurmak her zaman kolay değildir. Ancak doğal şifa taşı olan topaz taşı, bu konuda son derece başarılı bir etkiye sahip olup insanlar arasındaki merhamet ve iletişim bağı kurarak iletişimlerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Sizler de hemen topaz taşı takı ve aksesuar modellerine göz atarak tüm modelleri inceleyebilirsiniz.