"Zebercet Taşı", "Şifalı Taşlar” arasında yeşil renk skalasında yer alır.
Pozitif düşünce üzerine çok etkili bir taştır.
Mutluluk, kendine güven, stres azaltıcı, depresyon üzerinde etkili bir taştır. Geçmişten günümüze şans taşı olarak bilinir.
Bunun yanında özellikle iç organlar üzerinde şifalı etkiye de sahiptir.
Kalp, dalak, karaciğer, pankreas gibi iç organlar üzerinde şifalı etkisi vardır
Doku bozulmalarını engeller
Neşe ve sevinç verir
Yaşam enerjisini artırıcı özelliktedir
Sebepsiz ortaya çıkan korku hissini ortadan kaldırır
Kişisel gelişimi hızlandırıcı etkiye sahiptir
Çevre ile olan iletişimi güçlendirir.
Kıskançlık, egoizm ve duygusal anlamda yaşanan soğuklukları ortadan kaldırır.
Kalp, pankreas, dalak ve ciğerler üzerinde olumlu etkileri vardır.
Doku bozulmalarını önleyici özelliklere sahiptir.
Beden-zihin dengesini sağlar.
Metafiziksel ve psikolojik etkileri
- Neşe ve sevinç hissi verir.
- Böylece diğer insanlara da sevgiyle bakılmasını sağlar.
- Kişinin yaşam enerjisini, canlılığını korumasını sağlar.
- Kişiyi verici olmaya yönlendirir.
- İyimserlik verir ve küçük gelişmelerden sevinç duyulmasını sağlar.
- Nedensiz duyulan korkulara karşı iyi gelir.
- Kaygıyı azaltır.
- Kişinin iç dünyasını farketmesini sağlayarak kişisel gelişimi hızlandırır.
- Çevreyle iletişimi mükemmelleştirir. Kıskançlık, egoistlik ve duygusal soğuklukları yokeder.