Stok Kodu: DUA453 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 16,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ya Nakiyy- Erbain-i İdrisiyye Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Allah'ın Kırk güzel İsmi, Duası ve Esmaları :

Esmai idrisiye 40 duası ve esmaları. Bu erbaini idrisiye duasını okumaya başlamadan temiz bir abdest almalı. Allahın kırk güzel ismi okununca 40 esması zikir edilince bu duasıda okunmalıdır ki duaların çabuk kabulü içindir, Allah'ın kırk güzel ismini okumak istersen bu şekilde okumakta fayda vardır. 40 erbain duası okunduktan sonra mutlaka bu duada okunmalıdır faydası görülsün amel eksik olmasın bu zikrin duasını altta yazdım dikkatle okursanız görürsünüz.



Allahın kırk güzel ismi (40 erbain 40 isim) esmaları hakkında Şeyh Şehabettin Hazretleri şöyle demiştir. Bu isimleri devamlı okudum ara vermeden devam ettim ve yazdım yanımda bulundurdum zikrine ara vermeden okumamı aksatmadım bende çok acayip garip haller olmaya başladı ve akla hayale gelmeyecek nice sırlar keşf oldu ki öyle yüce mertebelere çıkardı ki anlatılamaz manevi alemin sırrı esrarını açtı bana öyle tat verdi ki anlatılamaz bu esmaların büyüklüğü verdiği ilhamlar açtığı sırlar.

15- isim dua : Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.

Allah'ü Teala'nın büyük ilahi isimlerinden bu ismi şerif de Naki, dir. Temiz ve pak demektir. Cenab-ı hakkın zat-ı pak-ı aliyesi ve sıfat-ı nezafet-i kemaliye ve nüzheti feali itidaliyesi ezelen ve ebeden nakavet-i tamme ile münakkaddır .

Bu duâ-i ismi şerifi zikretmeye devam eden kişinin duaları ve hâcetleri makbul olur.İstekleri yerine gelir ve bunu okuyan kişi daha bir çok bereketler hâsıl olur. Bu mübarek duâ-i İsmi şerifi günde (99) defa okumaya devam eden kişi,rüyasında Rasulullâh (s.a.v) Efendimizi görmekle şereflenir. Bir türlü sıkıntılardan kurtulamayan,umduklarına kavuşamayan kişi (1099) yada diğer bir rivayete göre(99) kere okumaya devam ederse Allah-u Teâlâ ‘nın izniyle bulunduğu sıkıntılardan kurtulur. Her kim bu Duâ-i ismi şerifi bir sene boyunca gündüz(7000) kere,gece ise (5000) kere olmak üzere bir günde (12.000) okumaya deva ederse,bir sene sonra o kişinin keşfi açılır. Bu Duâ-i Şerifi her gün(40) kere okumaya devem eden,her gece rüyasında Rasülullâh (s.a.v)’in vech-i şerifini görmekle müşerref olur.

Akik Taşı