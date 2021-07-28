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Doğal Dalmaçyalı Jasper Taşlı Erkek Bileklik

Ürün Kodu : OSM1063
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Dalmaçyalı Jasper Taşlı Erkek Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.666,00 TL
Havale Fiyatı : 1.582,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1063
Metaryel:
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Dalmaçyalı Jasper Taşı
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.

JASPER

Eski Mısırda bok böcekleri ile tılsım yapımında kullanıldı. Kızılderililer bu taşın yağmur taşı ve güçlü bir şifacı olduğuna inanıyorlardı. 4. Yy. yağmur yağdırmak maksadı ile kullanıldı. Hristiyanlar bu taşı yeni Kudüs’ün temel taşı olarak kabul etmektedir. Krallar, rahipler ve Kızılderililer tarafından törenle takılırdı. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Jasper Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Jasper Taşı Jaspis

Sertliği : 6,5 - 7,0

Özgül Ağırlığı : 2,58 - 2,91

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam ve ya Opak

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı

Kimyasal Formülü : SiO + Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, O, OH, Si

Uyumlu Olduğu Element : Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Oğlak

Rengi : Kırmızı, Kahverengi, Sarı

Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi İnanç

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Almanya, Hindistan, Fransa, Rusya ve Venezüella

  •          Yorgunluğu azaltır.
  •          Karaciğer ve pankreas sorunlarını tedavide kullanılır.
  •          Bir gece kapalı bir kavanoz içerisinde suda bekletilerek sabahları suyun tüketilmesi zayıflamayı ve metabolizmayı hızlandırmayı sağlar. Kabızlığı önler.

      Sarı jasper;  

  •          Menopoz dönemlerindeki kadınlar için uygundur.  Suya koyularak kullanılır.
  •          Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yeşil jasper;

  •          Halisünasyon görmeyi engeller. Dinlendirici uykuyu teşvik eder.

      Leopar jasper;

  •          Vücuttan tosinlerin atılmasını ve ter kokusunu azaltmaya yardım eder.
  •          Kendini kabul etmeyi ve başkalarına karşı anlayışlı olmayı sağlar.
  •          Kişinin kendini kontrol etmesini sağlayacak enerjiye sahiptir.

      Tropikal jasper;

  •          Travmalar veya diğer derin duygusal yaraların iyileşmesini sağlar. Duygusal yaraların iyileşmesini sağlar. Duygusal durumu canlandırmak ve yenilemek için kullanılır.
  •          Farkındalığı artırır ve neşe duygusu getirir.
  •          Umutsuzluk, depresyon ve ya tembellik hissini hafifletmek için pozitif enerji sağlar.

    Okyanus jasper;

  •           Şefkatli olmayı sağlar.
  •          Negatif duygulardan arındırır.
  •          Bereket getirdiğine inanılır.

    Kırmızı  jasper; rüyaların hatırlanmasını sağlar.

  •          Motivasyonunu artırır.

    Gökkuşağı jasper;

  •          İstikrarlı davranmayı sağlar.
  •          Güvende hissetmeyi sağlar.
  •          İletişim ve kişisel bağımsızlık için cesaret verir.
  •          Vücutta enerji dengesini sağlar.
  •          Kantaşı ile kullanıldığında duygusal denge sağlar.

    Picasso jasper;

  •          Eski dostlukları yenilemek ve ilişkileri değerlendirmede doğru yolu bulmayı sağlar.
  •          Yeni fikirleri aktif hale getirir.

    Resim jasper;

  •          Vücuttaki toksinleri atmaya yardım eder.
  •          Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  •          Bağımlılıklardan kurtulmak için azmi artırır

    Mookaite jasper; zor durumlardan kurtulmak için kullanılır.

  •          Bir sorunu değerlendirmede, çözüm ve karar vermede idealdir.
  •          Genellikle salgı bezleri, mide rahatsızlıkları, fıtıkları tedavi etmede kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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