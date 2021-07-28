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|Stok Kodu:
|OSM1063
|Metaryel:
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Dalmaçyalı Jasper Taşı
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.
JASPER
Eski Mısırda bok böcekleri ile tılsım yapımında kullanıldı. Kızılderililer bu taşın yağmur taşı ve güçlü bir şifacı olduğuna inanıyorlardı. 4. Yy. yağmur yağdırmak maksadı ile kullanıldı. Hristiyanlar bu taşı yeni Kudüs’ün temel taşı olarak kabul etmektedir. Krallar, rahipler ve Kızılderililer tarafından törenle takılırdı. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Jasper Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Jasper Taşı Jaspis
Sertliği : 6,5 - 7,0
Özgül Ağırlığı : 2,58 - 2,91
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Yarısaydam ve ya Opak
Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı
Kimyasal Formülü : SiO + Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, O, OH, Si
Uyumlu Olduğu Element : Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Oğlak
Rengi : Kırmızı, Kahverengi, Sarı
Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi İnanç
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Almanya, Hindistan, Fransa, Rusya ve Venezüella
Sarı jasper;
Yeşil jasper;
Leopar jasper;
Tropikal jasper;
Okyanus jasper;
Kırmızı jasper; rüyaların hatırlanmasını sağlar.
Gökkuşağı jasper;
Picasso jasper;
Resim jasper;
Mookaite jasper; zor durumlardan kurtulmak için kullanılır.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA